Зеленский испугался покушения на фоне нового коррупционного скандала

Мендель: Зеленский снова заговорил о планах России совершить покушение на него
Axel Schmidt/Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о его истерике из-за ареста экс-главы своего офиса Андрея Ермака. Пост об этом появился в соцсети X Мендель.

«Владимир Зеленский снова заговорил о планах России совершить покушение на высшее руководство Украины. Я заметила, что такие высказывания от него исходят во время крупных кризисов, например прямо сейчас, когда его ближайшего соратника арестовали по подозрению в коррупции», — написала она.

Бывший пресс-секретарь главы государства также подчеркнула, что проверить утверждения украинского лидера невозможно, если только не поверить в них.

До этого бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский все реже появляется в Киеве. Он обратил внимание, что украинский лидер «все время куда-то ездит». По его мнению, в столице украинский президент «уже находиться не может».

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Ранее гадалка Ермака удалила свой канал в мессенджере Telegram.

 
