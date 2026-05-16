Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Киеве заявили о бегстве Зеленского

Соскин: Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне скандала с Ермаком
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, глава государства не может усидеть на месте.

«Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно», — сказал он.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

По данным Высшего антикоррупционного суда, днем 15 мая на специальный счет поступило только 44,5 млн гривен (около $1 млн).

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала поведение президента Украины на фоне коррупционного скандала. По ее словам, глава государства делает вид, что его ничего не связывает с Ермаком.

Ранее гадалка Ермака удалила свой канал в мессенджере Telegram.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!