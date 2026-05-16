В Киеве заявили о бегстве Зеленского

Соскин: Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне скандала с Ермаком

Украинский лидер Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, глава государства не может усидеть на месте.

«Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно», — сказал он.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

По данным Высшего антикоррупционного суда, днем 15 мая на специальный счет поступило только 44,5 млн гривен (около $1 млн).

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала поведение президента Украины на фоне коррупционного скандала. По ее словам, глава государства делает вид, что его ничего не связывает с Ермаком.

Ранее гадалка Ермака удалила свой канал в мессенджере Telegram.