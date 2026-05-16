Война США и Израиля против Ирана
Иран и Пакистан обсудили перспективы возобновления переговоров с США

В Тегеране состоялись переговоры главы МВД Ирана Эскандара Момени и его пакистанского коллеги Мохсина Разы Накви. Об этом сообщает Tasnim в Telegram-канале.

«После церемонии приветствия министры внутренних дел провели важную двустороннюю встречу, в ходе которой состоялось подробное обсуждение ирано-пакистанских отношений и перспектив возобновления мирных переговоров», — говорится в публикации.

Накануне глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется. По его словам, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

Также 15 мая газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По данным издания, уже на следующей неделе Исламская Республика может подвергнуться новым атакам.

Ранее в Иране отказались считать неудачным посредничество Пакистана в диалоге с США.

 
