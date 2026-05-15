Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В Иране отказались считать неудачным посредничество Пакистана в диалоге с США

Арагчи: посредничество Пакистана в диалоге Ирана и США нельзя считать неудачным
Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что посредничество Пакистана в переговорах между Исламской Республикой и США нельзя считать неудачным. Его слова передает ТАСС.

«Посреднический процесс при участии Пакистана не провалился, но он проходит очень сложно», — рассказал дипломат в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.

Он пояснил, что процесс осложняется из-за существующего между Тегераном и Вашингтоном недоверия, а также «из-за поведения американцев».

12 мая президент Соединенных Штатов сообщил, что американская сторона не рассматривает замену основного посредника в диалоге с Ираном. По его словам, Пакистан «действует совершенно замечательно».

Спустя три дня хозяин Белого дома на борту своего самолета заявил журналистам, что Вашингтон объявил о прекращении огня с Тегераном по просьбе других государств. Он уточнил, что США сделали одолжение Пакистану, который выступает в качестве посредника при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Американский лидер назвал пакистанцев «замечательными людьми».

Ранее посол Пакистана допустил, что в скором времени в переговорах США и Ирана может произойти прорыв.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!