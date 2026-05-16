NBC: в США создадут первую в стране клинику по возвращению детям исходного пола

В Техасе создадут первую в США клинику, в которой будут предоставлять услуги по возвращению детям-трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) исходного пола. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Отмечается, что речь идет о сделке детской больницы Техаса со следствием по итогам многолетнего расследования программы предоставления медицинских услуг трансгендерной (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение) молодежи в данной клинике.

15 мая Пакстон, объявляя о достижении соглашения, заявил, что медучреждение обязано создать «клинику по обратному гендерному переходу».

NBC отмечает, что обратный гендерный переход предполагает отказ человека от самоидентификации как трансгендера или прекращение медицинского перехода. Возможные вмешательства врачей в таком случае включают психотерапию, гормональную терапию, а также хирургические операции.

Кроме того, в течение первых пяти лет детская больница Техаса будет обязана предлагать пациентам услуги по детрансгендерному переходу на бесплатной основе.

В рамках сделки со следствием больница уволила пятерых врачей, ранее оказывавших детям услуги, связанные с гендерным переходом, а также выплатит $10 млн для разрешения обвинений в том, что медучреждение незаконно выставляло счета госпрограмме Medicaid за оказание такого рода услуг.

В январе прошлого года президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что официальной политикой американского правительства является то, что существует только два гендера. Тогда гости мероприятия отреагировали на слова главы Белого дома аплодисментами.

Также в январе 2025 года президент подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии Соединенных Штатов.

