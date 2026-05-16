В США заметили настрой европейских лидеров на восстановление диалога с Москвой

Европейские лидеры стали изъявлять готовность к восстановлению диалога с Москвой. Об этом пишет издание American Conservative.

«Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос», — говорится в статье.

По мнению автора, в числе первых, кто заговорил об этом, стал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который в марте призвал «положить конец конфликту» России и Украины, так как это «в интересах Европы». По его словам, нормализовать отношения с Москвой диктует «здравый смысл».

За бельгийским политиком последовал президент Финляндии Александр Стубб, который заявил недавно: «Пора начать переговоры с Россией».

Кроме того, указано в статье, председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил, что у Евросоюза есть «потенциал» для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, и сама глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сказала, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая.

Журналист American Conservative прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Он предположил, что это заявление стало своеобразным ответом на вопрос, не зашел ли Запад слишком далеко в своей поддержке Украины.

Ранее в Госдуме пояснили слова Путина о скором завершении конфликта с Украиной.

 
