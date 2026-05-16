Глава МИД Финляндии призвала не «раздражаться» на США

IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не «раздражаться» на позицию Соединенных Штатов, а вкладываться в европейскую оборону. Ее слова приводит Der Spiegel.

«Мы можем потратить много времени, раздражаясь на то, что говорят или не говорят американцы. Я думаю, что нам, европейцам, было бы разумнее сосредоточиться на себе, на том, чтобы сделать континент готовым к будущему для наших граждан», — сказала Валтонен.

Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

В конце апреля стало известно, что США выведут около пяти тысяч солдат из Германии в течение года. Комментируя ситуацию, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее Европе предрекли новый конфликт из-за одного решения США.

 
