В Европе может возникнуть новый конфликт из-за переброски американских войск из Германии в Польшу. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, правительство Польши рассматривает возможность предложить Соединенным Штатам стать «новой Германией». В связи с этим эксперт призвал вспомнить, как складывались отношения между Берлином и Варшавой последние 100 лет, а также об отношениях Польши и России. Сценарий с переброской войск обернется новой «разрушительной» эскалацией, утверждает он.

Позиция правительства Польши говорит о его неадекватности, предположил американский военный.

«Это лишь показывает, как быстро мы движемся по пути к глобальному конфликту. И люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума», — сказал Уилкерсон.

29 апреля президент США допустил сокращение американского военного контингента в Германии. Затем стало известно, что Вашингтон выведет около пяти тысяч солдат США из ФРГ в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова принять выведенных из ФРГ американских военных.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.