Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Европе предрекли новый конфликт из-за одного решения США

Полковник Уилкерсон: переброска войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом
Sean Gallup/Getty Images

В Европе может возникнуть новый конфликт из-за переброски американских войск из Германии в Польшу. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, правительство Польши рассматривает возможность предложить Соединенным Штатам стать «новой Германией». В связи с этим эксперт призвал вспомнить, как складывались отношения между Берлином и Варшавой последние 100 лет, а также об отношениях Польши и России. Сценарий с переброской войск обернется новой «разрушительной» эскалацией, утверждает он.

Позиция правительства Польши говорит о его неадекватности, предположил американский военный.

«Это лишь показывает, как быстро мы движемся по пути к глобальному конфликту. И люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума», — сказал Уилкерсон.

29 апреля президент США допустил сокращение американского военного контингента в Германии. Затем стало известно, что Вашингтон выведет около пяти тысяч солдат США из ФРГ в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова принять выведенных из ФРГ американских военных.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!