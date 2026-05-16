Дмитриев прокомментировал отношение Мерца к США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что в Соединенных Штатах заметили антиамериканские настроения канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Антиамериканские комментарии заметили», — написал чиновник.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост сенатора-республиканца Майка Ли с призывом положить конец «тунеядству» некоторых союзников США по НАТО. Законодатель также заявил, что пришло время для Соединенных Штатов покинуть альянс. К публикации законодателя было прикреплено видео, в котором Мерц заявлял, что не стал бы советовать своим детям жить в США.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

В конце апреля стало известно, что США выведут около пяти тысяч солдат из Германии в течение года. Комментируя ситуацию, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии не захотел отправлять своих детей учиться или работать в США.