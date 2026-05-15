Канцлер Германии не захотел отправлять своих детей учиться или работать в США

Axel Schmidt/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что посоветовал бы своим детям воздержаться от поездок в Соединенные Штаты по учебе или работе. Его слова передает ТАСС.

Глава правительства пообщался с молодежью на Дне немецких католиков в Вюрцбурге. Во время мероприятия он назвал себя большим поклонником США и в то же время отметил, что в данный момент его восхищение этой страной «не растет».

«Сегодня я бы не советовал своим детям ехать в США, получать там образование и работать — просто потому, что там внезапно сформировался определенный общественный климат», — сказал политик.

По мнению Мерца, в последнее время в Соединенных Штатах заметно изменилась социальная обстановка. Канцлер пояснил, что даже самым образованным людям крайне трудно устроиться там на работу.

В конце апреля в США допустили сокращение американского контингента в Германии. Предположительно, Вашингтон намерен в течение года вернуть домой около 5000 военнослужащих. Комментируя ситуацию, Мерц заявил, что не считает эти планы Соединенных Штатов тревожным сигналом для безопасности континента.

Ранее в МИД Германии оценили отношения Мерца и президента США.

 
