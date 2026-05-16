Трамп заявил о ликвидации второго по значимости в ИГИЛ главаря

Трамп заявил, что США ликвидировали в Африке одного из главарей ИГ

Военные США и Нигерии ликвидировали второго по значимости главаря группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) Абу Биляля аль-Майнуки. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truthsocial.

«Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ по всему миру, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий», — написал Трамп.

Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций против американцев, добавил президент США.

В марте командир курдского ополчения «Пешмерга» Расул Омар Латиф заявлял, что «Исламское государство» может восстановиться на фоне войны США с Ираном.

По его мнению, ИГИЛ использует войну в Иране и ее последствия для соседнего Ирака, чтобы перегруппироваться и подготовиться к будущим нападениям.

До этого более 20 тысяч заключенных игиловцев сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии.

Ранее в Ираке заявили об угрозе безопасности тюрьмы с боевиками ИГ.