Трамп заявил, что Куба может попросить помощи у США

Президент США Дональд Трамп уверен, что Куба может обратиться за помощью к Вашингтону. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Они хотят помощи, им нужна помощь», — отметил Трамп.

15 мая в столице Кубы Гаване прошла встреча представителя МВД республики с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами.

В кубинском МВД заявили, что обмен мнениями с американской делегацией позволил подтвердить, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США и не имеет законных оснований для включения в список стран, поддерживающих терроризм.

13 мая министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США в отношении Кубы вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню».

Он подчеркнул, что в случае вторжения США на Кубу обе стороны понесут людские потери.

По словам Родригеса, нет никаких оснований для того, чтобы США напали на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

Ранее сообщалось, что США планируют предъявить обвинения экс-президенту Кубы.

 
