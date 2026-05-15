Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Директор американской разведки провел переговоры на Кубе

МВД Кубы сообщило о встрече своего представителя с главой ЦРУ
Shutterstock

В столице Кубы Гаване прошла встреча представителя МВД республики с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом кубинское МВД сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Встреча состоялась в четверг, 14 мая, в условиях сложной двусторонней обстановки, с целью содействия политическому диалогу между двумя странами и решения актуальных проблем», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами.

В ведомстве заявили, что обмен мнениями с американской делегацией позволил подтвердить, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США и не имеет законных оснований для включения в список стран, поддерживающих терроризм.

Куба не является убежищем для террористических или экстремистских организаций, не поддерживает их, не финансирует и не допускает их деятельности на своей территории. Кроме того, на острове нет иностранных военных баз или разведывательных объектов, и она никогда не участвовала в враждебных действиях против США, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что США планируют предъявить обвинения экс-президенту Кубы.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!