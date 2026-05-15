В столице Кубы Гаване прошла встреча представителя МВД республики с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом кубинское МВД сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Встреча состоялась в четверг, 14 мая, в условиях сложной двусторонней обстановки, с целью содействия политическому диалогу между двумя странами и решения актуальных проблем», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами.

В ведомстве заявили, что обмен мнениями с американской делегацией позволил подтвердить, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США и не имеет законных оснований для включения в список стран, поддерживающих терроризм.

Куба не является убежищем для террористических или экстремистских организаций, не поддерживает их, не финансирует и не допускает их деятельности на своей территории. Кроме того, на острове нет иностранных военных баз или разведывательных объектов, и она никогда не участвовала в враждебных действиях против США, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что США планируют предъявить обвинения экс-президенту Кубы.