США планируют предъявить обвинения экс-президенту Кубы

В минюсте США заявили, что предъявят обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро
Reuters

Экс-президенту Кубы Раулю Кастро могут быть предъявлены обвинения со стороны США из-за уничтожения в 1996 году двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции США.

Сроки предъявления потенциального обвинения, которое должно быть одобрено большим жюри, пока неясны, но, по словам чиновника, это произойдет в ближайшее время.

В минюсте США уточнили, что обвинение в адрес 94-летнего бывшего президента Кубы и брата Фиделя Кастро будет сосредоточено на сбитии самолетов.

Ранее CBS сообщало, что это дело связано с тем, что 24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два легкомоторных самолета, принадлежавших американской гуманитарной организации кубинских эмигрантов «Братья на помощь».

Администрация США назвала нынешнее правительство Кубы коррумпированным и некомпетентным и стремится его заменить. Последний шаг предпринят на фоне усиления давления американского резидента, который ввел блокаду острова, угрожая санкциями странам — поставщикам топлива, что привело к отключениям электроэнергии и нанесло удары по ее экономике.

Ранее президент Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США.

 
