Трамп пока не определился с поставкам оружия Тайваню

Трамп заявил, что пока не одобрил поставку Тайваню оружия на $14 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пока не дал одобрения на сделку по поставке Тайваню вооружений на $14 млрд.

«Я пока не одобрил это. Посмотрим, что будет [дальше]. Я могу сделать это, могу и не делать», — сказал глава США.

15 мая Трамп заявил, что ему удалось выработать взаимопонимание с Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана. Он рассказал, что в ходе переговоров с китайским лидером обсуждался вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню. Решение по нему он озвучит позднее.

До этого председатель Китайской Народной Республики заявил президенту Соединенных Штатов о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер добавил, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.

 
