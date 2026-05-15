Трамп заявил, что США и Китай нашли взаимопонимание по вопросу Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось выработать взаимопонимание с китайским лидером Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы (с Си Цзиньпином) говорили о Тайване, много говорили об Иране, и я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам», — сказал он.

Трамп добавил, что подробно обсудил с китайским лидером вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню. Решение по нему он озвучит позднее.

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер добавил, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

После этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не изменил позицию по вопросу Тайваня после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, чем грозит неверный подход к вопросу Тайваня.

 
