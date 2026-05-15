Ермака оставят в СИЗО на три ночи

Депутат Рады Железняк: Ермак останется в СИЗО еще на три ночи
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак проведет в СИЗО еще три ночи.

По словам Железняка, это связано с тем, что залог за Ермака так и не был собран за два дня.

Как утверждают источники депутата, транзакции на недостающую часть суммы уже проведены, но деньги не успели вовремя зачислиться на судебный счет.

По данным Высшего антикоррупционного суда, днем 15 мая на специальный счет поступило только 44,5 млн гривен (около $1 млн) из необходимых 140 млн ($3,1 млн). Железняк тогда заявил, что, если до 17:00 всю сумму не внесут, экс-чиновник проведет выходные в СИЗО. По данным украинских СМИ, приближенные Ермака опасаются переводить деньги, чтобы не привлекать внимание органов финансового мониторинга.

При этом Железняк утверждает со ссылкой на источники, что «транзакции на необходимый остаток суммы уже есть», но деньги не успели поступить на счет суда.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Ранее гадалка Ермака удалила свой канал в мессенджере Telegram.

 
