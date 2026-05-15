В Раду внесли новый законопроект на фоне дела Ермака

В Раду внесли законопроект о штрафах для магов после скандала с гадалкой Ермака

Законопроект о введении административной ответственности для гадалок, магов и экстрасенсов за предоставление платных услуг зарегистрировали в Верховной Раде после скандала с гадалкой бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом говорится на сайте парламента республики.

Документ предлагает внесение изменений в кодекс «Об административных правонарушениях относительно ответственности за предоставление платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике, оккультизму, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг».

До этого украинское издание Hromadske сообщило, что Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения чиновников, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов. По информации журналистов, Ермак как минимум с 2020 года советовался с ней по кадровым вопросам. С гадалкой в том числе обсуждались кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского без указания имен.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине при обысках офиса Ермака нашли множество оккультных предметов.