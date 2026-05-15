Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Лавров позитивно оценил смену генсека ООН

Лавров: смена генсека ООН дает шанс на наведение порядка в организации
Илья Питалев/РИА «Новости»

Смена генсекретаря ООН в этом году дает шанс на наведение порядка во всемирной организации. Об это м заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС, пишет РИА Новости.

«В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации», — сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что российская сторона понимает реалии происходящего, поэтому речь идет скорее о шансе «навести порядок», нежели о возможности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться от международных институтов ООН и ЮНЕСКО реакций на преступление Украины против российских журналистов.

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что масштабные военные приготовления среди стран-членов Евросоюза не оставляют сомнений, что Европа готовится к большой войне против России, а это «игра с огнем».

Ранее в МИД РФ отметили понимание России со стороны кандидата на пост генсека ООН.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!