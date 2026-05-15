Лавров позитивно оценил смену генсека ООН

Смена генсекретаря ООН в этом году дает шанс на наведение порядка во всемирной организации. Об это м заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС, пишет РИА Новости.

«В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации», — сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что российская сторона понимает реалии происходящего, поэтому речь идет скорее о шансе «навести порядок», нежели о возможности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться от международных институтов ООН и ЮНЕСКО реакций на преступление Украины против российских журналистов.

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что масштабные военные приготовления среди стран-членов Евросоюза не оставляют сомнений, что Европа готовится к большой войне против России, а это «игра с огнем».

Ранее в МИД РФ отметили понимание России со стороны кандидата на пост генсека ООН.