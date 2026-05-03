Захарова призвала ООН и ЮНЕСКО не прятать голову в песок из-за преступлений Киева

Россия продолжит добиваться от международных институтов ООН и ЮНЕСКО реакций на преступление Украины против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати.

«Эти институты продолжают закрывать глаза на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которым... относятся сотрудники СМИ. Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок», — подчеркнула она.

В своем сообщении дипломат отметила, что сфера информации в мире деградирует, а государства «коллективного Запада» и его страны-сателлиты «продолжают бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия». По ее словам, в странах Европы вводят тоталитарную цензуру, пропагандируют русофобию и войну.

В то же время такие институты, как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, «продолжают закрывать глаза на преступления киевского режима и неприкрытое наступление Запада на принципы здорового демократического общества», но Россия не позволит им это сделать, добавила Захарова.

Ранее Захарова предложила генсеку ООН адресовать его слова о страданиях мирного населения Киеву.