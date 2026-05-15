Президент Мексики оценила разговор с Трампом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум положительно оценила переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в соцсети X.

«У меня состоялся сердечный и прекрасный разговор с президентом Трампом, мы подтвердили работу, которую ведем в сфере безопасности, и переговоры по торговле», — написала она.

Шейнбаум рассказала, что в ближайшее время Мексику посетит американская делегация для продолжения дискуссий.

В феврале Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Шейнбаум уточнила, что США опубликовали указ о введении пошлин для стран, поставляющих топливо Кубе. В то же время она заявила, что Мексика не откажется от гуманитарной поддержки Кубы.

До этого Шейнбаум заявила, что Мексика намерена наладить отношения с США после угроз Трампа ударить по наркокартелям.

Ранее президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране.