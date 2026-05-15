Си Цзиньпин изложил Трампу позицию Китая по Ормузскому проливу

Nicolas Economou/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил глава МИД Китая Ван И, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Председатель Си Цзиньпин изложил неизменную позицию Китая, подчеркнув, что сила не решает проблем, а диалог — это единственный верный путь», — сказал дипломат, который ответил на вопросы журналистов по итогам визита американского лидера в Пекин.

По его словам, КНР призывает Соединенные Штаты и Иран «продолжать урегулировать разногласия, включая ядерную проблему, путем переговоров, выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива на основе соблюдения режима прекращения огня». Кроме того, китайская сторона считает, что коренное решение проблемы этого морского пути «заключается в достижении постоянного и всеобъемлющего прекращения боевых действий», добавил Ван И.

14 мая сообщалось, что Иран упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив. Данное решение было принято после обращений министра иностранных дел Китая и посла этой страны в Иране.

1 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 20–30% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть резко пошли вверх.

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о планах его страны в отношении Ормузского пролива.

 
