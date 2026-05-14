Иран упростил проход судов азиатской страны через Ормузский пролив

Иран начиная с прошлой ночи упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское агентство FARS со ссылкой на осведомленного источника.

«После обращений министра иностранных дел Китая и посла этой страны в Иране было принято решение упростить проход китайских судов на основе глубоких отношений двух стран и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.