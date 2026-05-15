Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений

Зеленский: Россия готовится к ударам по центрам принятия решений
Valentyn Ogirenko/Reuters

Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» на территории Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский на основе данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики.

«Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», — говорится в публикации.

По словам Зеленского, в Киеве «приняли к сведению» эту информацию.

15 мая стало известно, что российские военнослужащие применили ракеты «Искандер» для удара по селу Козин в Киевской области, где находятся особняки бизнесмена Тимура Миндича и бывшего руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем наступлении ВС РФ.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных атаках России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по оборонным предприятиям Украины.

 
