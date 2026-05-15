ВС РФ ударили по селу под Киевом, где находятся особняки Ермака и Миндича

Российские военнослужащие применили ракеты «Искандер» для удара по селу Козин в Киевской области. Об этом пишет aif.ru.

По словам журналистов, эта атака заслуживает особого внимания. По цели в Козине было выпущено около четырех ракет «Искандер-К», подчеркивается в материале.

«В этом районе расположены одни из самых дорогих особняков украинских олигархов», — отмечается в тексте.

Согласно расследованию, в Козине находятся особняки украинского бизнесмена Тимура Миндича и бывшего руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.

Также авторы публикации сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе дворца в центре Киева. Целью стал неизвестный объект.

В мае Андрею Ермаку предъявили обвинения в отмывании 460 млн гривен (порядка $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. На этой неделе Высший антикоррупционный суд Украины избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший глава офиса президента заявил, что у него нет таких денег.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали об ударах в ответ на атаки Украины на гражданские объекты.

 
