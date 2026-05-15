Делегация Трампа не взяла в самолет вещи из Китая

Члены делегации президента США Дональда Трампа перед вылетом из КНР выбросили все, что давали им местные чиновники. Об этом сообщила корреспондент газеты New York Post Эмили Гудин.

Она пояснила, что проносить вещи из Китая на борт запрещено. Персоналом было выброшено все, что китайские чиновники давали американцам.

«Аккредитации, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегации, — (персонал) собрал все это перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у трапа», — написала она.

В четверг в Пекине стартовали переговоры между лидером КНР Си Цзиньпином и Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом, который стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.

15 мая газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что президент РФ Владимир Путин может посетить Китай на следующей неделе. Предположительно, это произойдет 20 мая.

Ранее Трамп сообщил о планах Китая купить 200 американских самолетов.

 
