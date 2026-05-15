Трамп обратился к Си Цзиньпину с необычной просьбой

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту США Дональду Трампу семена роз, чтобы впоследствии высадить их в саду Белого дома. Об этом сообщил сам американский лидер, чьи слова приводит Sky News.

Трамп сообщил, что выступил с подобной просьбой после прогулки по садам в правительственном комплексе Чжуннаньхай.

«Это самые прекрасные розы, которые кто-либо когда-либо видел. Я спросил председателя: «Не могли бы вы прислать мне немного для Розового сада [Белого дома]?», и он согласился. Я никогда не видел таких больших роз!», – сказал Трамп.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

