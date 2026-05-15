Трамп оценил отношения США и Китая

Отношения Соединенных Штатов и Китая в данный момент сильны, как никогда. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что у него были «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином еще до начала пандемии коронавируса.

«У нас всегда были отличные отношения - до этого [пандемии] и после. А сейчас они сильны как никогда», — сказал Трамп.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

