Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Трамп оценил отношения США и Китая

Трамп заявил, что отношения США и Китая сильны как никогда
Evan Vucci/Reuters

Отношения Соединенных Штатов и Китая в данный момент сильны, как никогда. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что у него были «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином еще до начала пандемии коронавируса.

«У нас всегда были отличные отношения - до этого [пандемии] и после. А сейчас они сильны как никогда», — сказал Трамп.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

Ранее Трамп назвал виновного в «упадке» США.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!