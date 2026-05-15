Премьер-министр Словакии Фицо после визита в Москву раскритиковал западных журналистов, которые врут про Россию. Об этом сообщает RT.

«Вы так радостно пишете, что в России «умирают от голода», что там «ничего нет» и «все развалилось». Что у Путина нет поддержки и так далее. Вы полностью оторваны от реальности», — подчеркнул политик.

По мнению Фицо, с Москвой нужно вести диалог и проявлять к российским партнерам уважение.

Словацкому премьеру, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в столицу РФ на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе.

Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

Ранее Фицо напомнил, откуда в Словакию пришли свобода и мир.