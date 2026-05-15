Армения крайне близкое и союзное России государство. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Армения — это очень близкая нам страна, союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние», — сказал он.

В июле прошлого года премьер-министр Аремнии Никол Пашинян заявил, что выход республики из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Позднее политик сообщил, что иностранные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, опасаясь, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам ОДКБ. После того, как республика заморозила свое членство в организации, было приобретено огромное количество современного вооружения и техники

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.