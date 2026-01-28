Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ

Иностранные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, опасаясь, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После того, как республика заморозила свое членство в организации, было приобретено огромное количество современного вооружения и техники, написал в своем Telegram-канале премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, долгое время международные партнеры отказывали Армении в продаже оружия из-за рисков его применения за пределами международно-признанной границы (в первую очередь в Нагорном Карабахе). После того, как Армения и Азербайджан отказались от территориальных претензий друг к другу, «открылся международный рынок вооружений», отметил армянский премьер.

»<...> было приобретено огромное количество современных вооружений и военной техники такого качества и с такими параметрами, которых у армии никогда не было», — отметил Пашинян.

В июле прошлого года Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

20 января служба внешней разведки (СВР) Армении сообщила, что в 2026 году членство страны в ОДКБ скорее всего не будет разморожено.

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.