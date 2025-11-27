Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ

Путин: Россия находится в контакте с Арменией по линии ОДКБ

Россия находится в контакте с Арменией по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция проводится в Telegram-канале Кремля.

«Поскольку они (Армения — «Газета.Ru») являются членами организации, мы с ними в контакте находимся», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Армения заявляла о поддержке всех решений ОДКБ. По его словам, республика остается участником организации. При этом президент подчеркнул, что принимаемые по линии ОДКБ меры будут согласовываться с Ереваном, когда Россия будет председательствовать в объединении.

Российский лидер отметил, что позиция Армении по участию в работе ОДКБ является ее выбором. Страны-члены организации уважают мнение Еревана, добавил глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что ОДКБ не угрожает другим странам. При этом, по его словам, объединение должно быть готово к отражению возможной агрессии против стран-членов.

Ранее Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.