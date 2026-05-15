Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за «употребления наркотиков».

Комментируя интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель Такеру Карлсону, он указал, что «уже давно ходили слухи, что Зеленский употребляет наркотики, но теперь это подтвердилось».

Кроме того, Такач заявил, что Зеленский «шантажировал» своих министров, и «по крайней мере мы знаем, что происходит с деньгами, которые Европейский Союз так охотно отправляет туда».

В интервью Карлсону Юлия Мендель рассказала о пристрастии президента Украины к запрещенным веществам, а также о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

Ранее Захарова иронично отреагировала на намек Мендель о пристрастии Зеленского к наркотикам.