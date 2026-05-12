Трамп рассказал, на какую сделку готов пойти с Ираном

Трамп заявил, что готов пойти только на «хорошую сделку» с Ираном

Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Мы заключим только хорошую сделку», — заявил Трамп.

Он добавил, что планирует в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана. Трамп предположил, что на данную тему у них с китайским лидером состоится продолжительный разговор.

Президент США также рассчитывает на то, что его поездка в Китай приведет к хорошим результатам и будет «очень увлекательной».

Ожидается, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай совместно с пекинскими коллегами, поэтому сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.

Ранее в минфине США рассказали о визите Трампа в КНР.