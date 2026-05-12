Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Трамп рассказал, на какую сделку готов пойти с Ираном

Трамп заявил, что готов пойти только на «хорошую сделку» с Ираном
Annabelle Gordon/Reuters

Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Мы заключим только хорошую сделку», — заявил Трамп.

Он добавил, что планирует в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана. Трамп предположил, что на данную тему у них с китайским лидером состоится продолжительный разговор.

Президент США также рассчитывает на то, что его поездка в Китай приведет к хорошим результатам и будет «очень увлекательной».

Ожидается, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай совместно с пекинскими коллегами, поэтому сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.

Ранее в минфине США рассказали о визите Трампа в КНР.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!