Трамп рассказал, что ждет Иран при отсутствии сделки с США

Иран может либо заключить сделку с США, либо подвергнуться уничтожению. Об этом в интервью Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — утверждает глава Белого дома.

Трамп считает, что американская сторона может получить обогащенный уран из Исламской Республики. Президент США предположил, что материалы могут быть погребенными под землей, но предпочел бы их изъять. Также Трамп пригрозил Тегерану новыми бомбардировками, чтобы получить доступ к урану.

До этого американский президент заявил, что Соединенные Штаты будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай совместно с пекинскими коллегами, поэтому сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что Иран не получит китайского военного оборудования.