Эксперт объяснил, как дело Ермака скажется на репутации Зеленского

Политолог Кортунов: арест Ермака может испортить репутацию Зеленского
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака может сильно ударить по репутации лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

«Все-таки Ермак на протяжении длительного времени был доверенным лицом. И, конечно, полностью дистанцироваться от бывшего руководителя своего аппарата Зеленскому будет трудно. Причем удар, наверное, который будет иметь значение внутри страны и в Европе тоже», — сказал эксперт.

Он добавил, что руководство Евросоюза и ведущих европейских стран будет стараться минимизировать последствия для Зеленского, однако полностью это сделать не удастся, поскольку есть люди и даже политические силы, которые ждут репутационных потерь Киева, чтобы препятствовать выделению дополнительных денег.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

Ему предъявили обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

15 мая бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за Ермака.

Ранее стала известна стоимость VIP-камеры, где находится экс-глава офиса президента Украины.

 
