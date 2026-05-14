Украинские власти сами ввергли республику в катастрофу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

«Они ввергли свою страну в катастрофу, их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит», — подчеркнул представитель Кремля.

12 мая бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала, что в 2019 году во время частной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным в Париже он обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Кроме того, Зеленский был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта, утверждает Мендель. Однако затем украинский лидер, по ее словам, изменил позицию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

9 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона, начиная с госпереворота, остается неспособной вести переговоры.

Ранее в Кремле рассказали, что нужно сделать Украине ради успешных переговоров.