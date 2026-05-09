В Кремле рассказали, что нужно сделать Украине ради успешных переговоров

Ушаков: Киев знает, что нужно сделать для успеха следующего раунда переговоров

Киевские власти знают, что нужно сделать для успеха следующего раунда российско-украинских переговоров. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. <...> я имею в виду в первую очередь украинскую сторону», – отметил он.

По словам Ушакова, сейчас переговоры по Украине находятся на паузе, также нет договоренностей о предстоящих встречах.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Вечером 8 мая дипломатический источник в Брюсселе заявил ТАСС, что страны Европейского союза проведут первую дискуссию о возможности переговоров с Россией на неформальной встрече глав МИД сообщества на Кипре 27–28 мая. По словам источника информационного агентства, «практических решений не следует ожидать на первой же встрече». Он добавил, что «дискуссия продолжится на встрече глав МИД 15 июня и на следующем саммите ЕС 18–19 июня».

