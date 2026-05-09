Лавров заявил, что с Украиной невозможно договориться уже много лет

Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинская сторона, начиная с госпереворота, остается неспособна вести переговоры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии информационной службе «Вести».

«Никогда, начиная с госпереворота, который был после заключения договора об урегулировании между [президентом Украины 2010-2014 годах Виктором] Януковичем и оппозицией, продолжая минскими договоренностями, продолжая стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года. Так что, никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима», — сказал министр.

9 мая помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что РФ и США два дня вели переговоры перед достижением договоренностей о перемирии и обмене пленными с Украиной. Так Ушаков ответил на вопрос, как Москва узнала о предложении президента США Дональда Трампа по перемирию и обмену пленными с Украиной.

Также помощник главы государства уточнил: существует договоренность о перемирии по 11 мая между Москвой и Киевом.

До этого Ушаков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не передавал через премьер-министра Словакии Роберта Фицо посланий для российского лидера Владимира Путина.

Ранее в Кремле назвали указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком.

 
