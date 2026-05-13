СМИ сообщили о «борьбе» Стармер за пост премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил своих сторонников в том, что готов отразить любые попытки сместить его с занимаемой должности. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В среду Стармер встретился в Палате общин парламента с членами кабмина и депутатами от правящей Лейбористской партии. Премьер Британии заявил, что не покинет свой пост и «будет бороться», если глава Минздрава Уэз Стритинг решит бросить ему вызов.

До этого Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство Британии в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

В феврале Стармер заявил, что не намерен покидать пост премьера Британии на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Стармера отстранили от избирательной кампании из-за «токсичности».