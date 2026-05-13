Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

СМИ сообщили о «борьбе» Стармер за пост премьера Британии

FT: Стармер заверил сторонников, что готов отразить попытки сместить его
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил своих сторонников в том, что готов отразить любые попытки сместить его с занимаемой должности. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В среду Стармер встретился в Палате общин парламента с членами кабмина и депутатами от правящей Лейбористской партии. Премьер Британии заявил, что не покинет свой пост и «будет бороться», если глава Минздрава Уэз Стритинг решит бросить ему вызов.

До этого Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство Британии в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

В феврале Стармер заявил, что не намерен покидать пост премьера Британии на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Стармера отстранили от избирательной кампании из-за «токсичности».

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!