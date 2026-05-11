Спецпредставитель Путина назвал суперсилу Стармера

Дмитриев назвал суперсилой Стармера постоянную неправоту
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера есть суперсила — всегда быть неправым. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев считает, что ведущие фирмы наймут Стармера советником после его отставки, а затем будут делать прямо противоположное его советам.

«Быть всегда неправым — это суперсила», — сыронизировал Дмитриев.

Накануне Кир Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство Великобритании в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку. Он также отметил, что ему досталось «ужасное по всем направлениям наследие». Британский премьер пояснил, что речь идет не только о «сломанной» экономике, но и разрушенных государственных услугах.

В апреле газета Politico со ссылкой на беседы с десятками политиков и чиновников сообщила, что окружение Стармера подвергает сомнению его лидерские качества и способность руководить страной. Собеседники издания описали Стармера как нецелеустремленного и безразличного к людям человека, у которого нет «четкой миссии» и энергии для проведения реформ. По словам источников, он много времени проводит вне офиса и не интересуется ни темой политики, ни вопросами этикета.

Ранее премьера Великобритании назвали военным преступником.

 
