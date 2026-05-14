Шойгу назвал условия для завершения конфликта на Украине

Шойгу: устойчивый мир на Украине возможен при устранении первопричин конфликта
Алексей Никольский/РИА Новости

Устойчивый мир на Украине возможен только при условии искоренения всех первопричин его начала, как это неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

По мнению Шойгу, кризис на Украине — это «яркий пример политики двойных стандартов».

Шойгу подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зарегистрированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года.

Российская Федерация в свою очередь продолжит добиваться международно-правового признания возвращения ряда территорий в свой состав и обеспечения всех прав и свобод человека.

22 апреля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине, когда президент посчитает, что для Москвы сложились выгодные условия. При этом парламентарий подчеркнул: в победе «нет сомнений».

Владимир Путин отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а Дмитрий Медведев указывал, что для этого переговоры не обязательны. Когда может завершиться конфликт и когда возобновят переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам.

 
