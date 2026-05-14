В МИД РФ назвали последствия ареста Ермака для Зеленского

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьев Live», что президента Украины Владимира Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Это борьба за контроль над Украиной, контроль за ее управлением, финансовыми потоками и отмывочной машиной под названием «Украина» для целого ряда международных структур или целых отдельных государств. Зеленского поставили на шпагат, по сути дела», — поделился Мирошник.

По его словам, Ермак «сам по себе никому не нужен». Осенью он пытался оставить должность и «сесть под крыло Зеленского», тем самым попытавшись избежать наказания.

14 мая бывший нардеп Спиридон Килинкаров заявил, что дело Ермака, арестованного по обвинению в коррупции, может свидетельствовать о перераспределении власти в стране и ослаблении режима украинского лидера Владимира Зеленского.

По мнению Килинкарова, Ермака после взятия его под стражу вряд ли посадят, поскольку антикоррупционные органы Украины за более чем десятилетий срок своего существования так и не посадили ни одного «топ-чиновника».

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывани 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

