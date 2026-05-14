Медведев 10 раз оскорбил Зеленского в одном посте

Заместитель председателя Совбеза России как минимум 10 раз оскорбил Владимира Зеленского в одном посте. Соответствующую публикацию политик разместил в своем Telegram-канале.

Так, Медведев заявил о «жестком ударе под дых зеленого упыря», вновь поставившем вопрос о том, «смогут ли киевского наркоклоуна смыть в вонючую клоаку истории». Политик также задался вопросом, действительно ли в свете последнего скандала с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и отказа ряда стран Запада от ранее обсуждавшейся помощи Киеву, «над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя занесен топор гильотины?»

В заключение Медведев сделал вывод, что у Европы нет альтернатив «бандеровскому вурдалаку».

«Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место?» — написал зампред Совбеза РФ.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскритиковали молчание Зеленского на фоне скандала с Ермаком.

 
