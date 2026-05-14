Бывший нардеп предрек Украине серьезный политический кризис из-за дела Ермака

Дело бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, арестованного по обвинению в коррупции, может свидетельствовать о перераспределении власти в стране и ослаблении режима украинского лидера Владимира Зеленского, заявил «Газете.Ru» бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«Для Зеленского, конечно, безусловно, это очень серьезный удар. В первую очередь политический. Я думаю, будут серьезные последствия у этого очередного витка коррупционного скандала, причем это может закончиться серьезным политическим кризисом внутри самой Украины... Вообще, вся эта история связана не столько с желанием оппонентов атаковать Зеленского с целью его снятия. Она связана больше с их желанием перераспределить власть внутри Украины и ограничить полномочия президента. Это можно сделать только за счет усиления оппозиции внутри парламента», — подчеркнул он.

По мнению Килинкарова, Ермака после взятия его под стражу вряд ли посадят, поскольку антикоррупционные органы Украины за более чем десятилетий срок своего существования так и не посадили ни одного «топ-чиновника».

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака взяли под стражу в коридоре здания суда.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в «отмыве» 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

