Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Обе страны согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие», — говорится в сообщении.
Си Цзиньпин на встрече с президентом Трампом также выразил интерес к увеличению закупок американской нефти, чтобы уменьшить зависимость от ситуации в Ормузском проливе.
13 мая Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом.
В Вашингтоне заявили, что Си Цзиньпин также дал понять, что Китай выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать налог за его использование.
До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.
Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.