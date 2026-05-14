Си Цзиньпин и Трамп обсудили закупку американской нефти

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил интерес к увеличению закупок американской нефти, чтобы уменьшить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщил Белый дом.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом.

В Вашингтоне заявили, что Си Цзиньпин также дал понять, что Китай выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать налог за его использование.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.