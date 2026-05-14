Глава МИД Украины признал отсутствие военного решения конфликта

Valentyn Ogirenko/Reuters

Конфликт на Украине невозможно закончить «исключительно на поле боя». Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал в интервью The Times of Central Asia.

«Все наши усилия направлены на достижение мира. Эту войну нельзя закончить исключительно на поле боя. Украина это очень реалистично понимает. Вопрос в том, готова ли Москва, наконец, это понять. Пришло время положить конец войне и перейти к дипломатии», — отметил он.

Сибига подчеркнул, что Киев «выдвигает практические предложения даже по самым деликатным аспектам мирного процесса», и Украине нужна «политическая воля международного сообщества», чтобы принудить Россию «обратиться к дипломатии и миру».

13 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, и выразил надежду на то, что сторонам удастся «достичь точки, в которой стороны возобновят взаимодействие», а США будут готовы сыграть роль в том, чтобы положить конец боевым действиям. В тот же день газета Financial Times написала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной невелика даже после завершения войны в Иране.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что Россию на переговорах «беспокоит» вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена санкций.

Ранее Трамп заявил, что украинский кризис скоро будет урегулирован.

 
