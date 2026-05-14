Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Путин сменил посла в Кабо-Верде

Путин назначил послом России в Кабо-Верде Андрея Мартыненко
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указы о смене главы дипломатической миссии в Республике Кабо-Верде. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде назначен Андрей Михайлович Мартыненко.

Одновременно президент освободил от должности предыдущего посла — Юрия Материя, который руководил дипломатической миссией с 8 сентября 2022 года.

До этого Мартыненко занимал должность начальника отдела Северо-Восточной Африки департамента государств Африки южнее Сахары МИД России.

Кабо-Верде — островное государство в Атлантическом океане, расположенное в 600 км от западного побережья Африки. Дипломатические отношения с Россией установлены в 1975 году.

13 мая Владимир Путин удовлетворил просьбы об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющими обязанности глав этих регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!