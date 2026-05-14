Путин сменил посла в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин подписал указы о смене главы дипломатической миссии в Республике Кабо-Верде. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде назначен Андрей Михайлович Мартыненко.

Одновременно президент освободил от должности предыдущего посла — Юрия Материя, который руководил дипломатической миссией с 8 сентября 2022 года.

До этого Мартыненко занимал должность начальника отдела Северо-Восточной Африки департамента государств Африки южнее Сахары МИД России.

Кабо-Верде — островное государство в Атлантическом океане, расположенное в 600 км от западного побережья Африки. Дипломатические отношения с Россией установлены в 1975 году.

13 мая Владимир Путин удовлетворил просьбы об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющими обязанности глав этих регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова.