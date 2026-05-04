Путин принял отставку главы Дагестана Меликова

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Документ размещен на интернет-портале правовых актов.

Меликов сложил полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности глава российского государства назначил Федора Щукина.

«Назначить Федора Вячеславовича врио главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», — говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

30 апреля на встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую работу.

Председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го по октябрь 2019-го).

Ранее Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма.